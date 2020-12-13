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    الرئيس: نحن في مرحلة إنشاء مركز المراقبة التركي الروسي في محافظة أغدام الاذربيجانية

    ١٣.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:١٤]

    باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

    نحن الآن في مرحلة إنشاء مركز المراقبة في محافظة أغدام الاذربيجانية. وجدت هذه المسألة عكسها في البيان الذي وقعنا عليه في 10 ديسمبر. سيقوم مركز المراقبة التركي الروسي بمراقبة نظام الهدنة. اعتقد ان هذا مؤشر جيد للتعاون الاقليمي فضلا عن كونه نمواذجا للتعاون الجيد بين تركيا وروسيا. هذا هو الواقع.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في لقائه مع الرئيسين المشاركين من فرنسا والولايات المتحدة الامريكية في مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون الاوروبي.

    واضاف الرئيس الاذربيجاني ان اذربيجان مستعدة للنمو الجديد في المنطقة مشيرا الى القدرة الاقتصادية والعسكرية لاذربيجان. وقال ان اذربيجان تحظى بدعم دولي واسع. يرأس بلدنا حركة عدم الانحياز ثاني اكبر منظمة دولية بعد منظمة الامم المتحدة. بالتأكيد، سننفذ هذا كجزء من عملنا لضمان استدامة الاستقرار والامن.

    واستطرد الرئيس قائلا ان هذا سيتعلق بنظام باشينيان، او الدوائر التي ستطيح بذلك النظام. "يجب على المجتمع الدولي ان يرسل رسالة مباشرة الى ارمينيا لئلا تتلاعب م أعتقد أن على المجتمع الدولي أن يرسل رسالة مباشرة إلى أرمينيا. أولا، من الآن فصاعدا، لا تلعب أبدا بمشاعر الشعب الأذربيجاني، وإلا فلن تفلت من العقاب الشديد! نحن صبورون. خطأ باشينيان عندما قال "قراباغ هي ارمينيا" واستحق العقاب. هذا الإزلال مستحق له. انتصر شعبنا وبلدنا، لأن الحقيقة والقانون الدولي معنا.

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