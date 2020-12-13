إلهام علييف: للأسف، لم تلعب مجموعة منسك اي دور في حل النزاع

باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

تشكل الوضع الجديد في المنطقة حاليا. عالجت اذربيجان النزاع الذي استمر منذ 30 عاما وتوصل الى حله بالقوة وبالطرق السياسية. انا متفق مع كلمات الرئيس بوتين احد رؤساء الدول المشاركة في رئاسة المجموعة بقوله ان نزاع قراباغ الجبلية قد انتهى. للأسف، لم تلعب مجموعة منسك اي دور في حل النزاع. والحال ان مجموعة منسك كانت منتدبة للقيام بهذا العمل خلال 28 عاما.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف اثناء لقائه مع الرئيسين المشاركين الفرنسي والامريكي في مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون الاوروبي.

ولو كانت مجموعة منسك قد قامت ببعض النشاط في تقديم أفكار، فلم يسفر كل هذا اية نتيجة. هذا هو الواقع. وعالجت اذربيجان من جانبها هذه القضية. هزمنا ارمينيا في ميدان القتال واجبرناها على الاعتراف بهزيمتها وتوقيع البيان الذي نعتبره استسلام ارمينيا. إن كل القوى السياسية لارمينيا الى جانب قيادتها تعتبر ان هذا استسلام وتصفه بالاستسلام المزل. ويتحمل النظام الديكتاتوري لباشينيان مسئولية كاملة عن كل هذا.