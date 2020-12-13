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    الرئيس إلهام علييف: سيتم توثيق جرائم الحرب لارمينيا وسنتخذ خطوات ضرورية بناء على الظروف

    ١٣.١٢.٢٠٢٠ [٠١:٣٦]

    باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

    انهم مجرمو حرب. إن قصفهم كنجه بالصاروخ البالستي وقصفهم مدينتي بردعه وتارتار بالقنابل العنقودية والفوسفورية وقيامهم بالاستيطان غير القانوني في الاراضي المحتلة – كل هذا جرائم حرب وانهم كانوا يفتخرون بها. ساركسيان وكوتشاريان مجرما حرب. هزمنا ساركسيان وكوتشاريان. يريدان إلقاء المسئولية على باشينيان. لكني قد قلت ان باشينيان لا نفوذ له. هو انسان حصل على السلطة بالصدفة وسط احتجاجات على نظام ساركسيان-كوتشاريان.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف اثناء لقائه مع الرئيسين المشاركين الفرنسي والامريكي في مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون الاوروبي.

    قال الرئيس ان باشينيان ليس له اية معرفة وخبرة ولا تصور له عن العلاقات الدولية وقيادة البلد. لا يمكن إلقاء اللوم عليه فقط. صحيح، هو الذي استفزنا واتخذ أعمالا غير مقبولة فعوقب على هذا. لكننا هزمنا جيش ساركسيان وكوتشاريان. وهما اللذان بنيا ذلك الجيش. فيتم توثيق جرائم حرب ارتكبوها. بدأنا الاجراءات القانونية بشأن الاعمال المرتكبة ضد مدننا. دعونا شركاءنا الدوليين للقيام بتحليل لازم للخسائر الملحقة بسكاننا المدنيين وبنيتنا التحتية وآثارنا الدينية والثقافية.

    ولفت الرئيس الى ان كل شيء سيتم توثيقه وسنتخذ خطواتنا الضرورية بناء على مثل هذه الظروف. والاستيطان غير القانوني جرائم حرب.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: سيتم توثيق جرائم الحرب لارمينيا وسنتخذ خطوات ضرورية بناء على الظروف
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