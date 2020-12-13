الخارجية الاذربيجانية: ندعو ارمينيا للالتزام الجدي لاحكام البيان الثلاثي والتوقف عن النشاط غير البناء

باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

نشرت وزارة الخارجية الاذربيجانية بيانا عن الاعمال الارهابية والتخريبية التي تقوم بها شراذم الوحدات المسلحة الارمينية المختبئة في الاراضي الاذربيجانية المحررة من وطأة الاحتلال الارميني.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان جهاز أمن الدولة الاذربيجاني ينفذ خلال هذه الايام عملية مكافحة الارهاب للحيلولة دون الاعمال الارهابية والتخريبية التي تقوم بها شراذم الوحدات المسلحة الارمينية المختبئة في المنطقة الغابية حول بلدة هادروت بمحافظة خوجاوند الاذربيجانية.

إن الاراضي المذكورة تم تحريرها من قبل القوات المسلحة الاذربيجانية من وطأة الاحتلال الارميني الذي استمر لسنوات طويلة.

وقدمت معلومات مفصلة في بيان مشترك بهذا الشأن نشره جهاز امن الدولة الاذربيجانية ووزارة الدفاع الاذربيجانية اليوم في 13 ديسمبر للعام الحالي.

اتهامات يرفان الرسمية ضد اذربيجان لا اساس لها من الصحة وغير مقبولة. ان العمل التخريبي الاستفزازي ارتكب من قبل شذايا الوحدات المسلحة الارمينية. في الوقت ذاته، تتخذ الحكومة الاذربيجانية وقوة حفظ السلام الروسية كل التدابير اللازمة لحماية السلام على اساس احكام البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر.

نريد التذكير ان البيان المبرم بمساع كبيرة يقتضي بوقف اطلاق النار بالكامل ووقف كل العمليات العسكرية. ندعو ارمينيا الى الالتزام الجدي لأحكام البيان الثلاثي والتوقف عن النشاط غير البناء الذي يعرقل تنفيذ هذا البيان.

ستنفذ اذربيجان التدابير الضرورية لتوفير السلام والامن في المنطقة، من خلال العمل في اطار التعاون مع قوات حفظ السلام الروسية.