منافسة إبداعية دولية مكرسة لشوشا مستمرة

باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

تتواصل المسابقة الإبداعية الدولية المسماة بـ"عزيزتي شوشا، أنت حرة! عزيزتي شوشا، لقد عدنا! " نظمها المركز الجمهوري لتنمية الطفل والشباب لوزارة التعليم.

وأوضحت الوزارة لوكالة أذرتاج أن الهدف الأساسي من المسابقة هو كتابة نصوص أدبية جديدة حول تحرير أراضينا ورفع روح الوطنية العسكرية لدى الأطفال والشباب وتعميق مشاعر نبيلة مثل التضامن الوطني والبطولة فيهم، فضلاً عن الكشف عن الأطفال الموهوبين لرفع مستواهم الفني والبديعي. وستتواصل المسابقة حتى 31 ديسمبر.

نظراً للظروف الوبائية الحالية، ستنظم المسابقة على المنصة الإلكترونية في 3 فئات عمرية (9-11 سنة و12-14 سنة و15-17 سنة) و 4 اتجاهات (مقال وقصيدة وأغنية وخطاب). يمكن للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاماً الانضمام أيضاً إلى المسابقة. يمكن للمشاركين الاشتراك في ترشيح واحد وإعداد أعمالهم باللغات الأذربيجانية والروسية والإنجليزية. يجب مراعاة الشروط التالية عند إعداد العمل:

- يجب أن يكون للمقال عنوان ولا يكون أكثر من صفحة A4 واحدة ويجب إرسالها بشكل للطباعة.

- يجب أن تحمل القصائد عنواناً ولا يزيد عن 40 سطراً. يجب إرسال القصائد في شكل مطبوع.

- ألا تزيد الأغنية عن 4 دقائق. سيتم تقييم الأغاني على أساس اللحن والتكوين والأصالة وكلمات الأغاني (إذا لزم الأمر). لا تؤخذ جودة الكتابة في الاعتبار. يجب إرسال كلمات الأغنية مطبوعة.

- يجب ألا تزيد الكلام في فئة الخطابات عن 3 دقائق وأن ترسل بصيغة صوتية أو مرئية. يجب إرسال نص الخطاب في نسخة ورقية.

يجب على الراغبين في المشاركة في المسابقة إرسال معلومات عن أنفسهم (الاسم واسم العائلة وتاريخ الميلاد والمؤسسة التعليمية والبلد والمدينة والعنوان ورقم الاتصال) إلى shushacomp[email protected] مع عملهم. يمكنك الاتصال بنا على (012) 492-57-67 ، (055) 902-38-56 (WhatsApp).

سيتم الإعلان عن الفائزين في يناير من العام المقبل وسيُمنحون بشهادات جامعية وجوائز قيمة.