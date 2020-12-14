ارتفاع 27328 إصابة بكورونا في روسيا

موسكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 27 ألفا و328 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الإصابات الإجمالي الى 2681256 إصابة.

أفادت وكالة أذرتاج انه غادر 18562 شخص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 2124797 شخص.

وتم تسجيل 47391 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا حتى الآن.

لا تزال روسيا تحتل المرتبة الرابعة في عدد مرضى كوفيد 19 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند.