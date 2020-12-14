البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ15 ديسمبر
AzerTAg.az
١٤.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:١٢]
باكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 15 ديسمبر / كانون الأول.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 15 ديسمبر / كانون الأول.
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