شركة "بي بي" وشركاؤها تستثمر أكثر من 90 مليون دولار في مشاريع اجتماعية في أذربيجان

باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

تستثمر شركة "بي بي" (BP) وشركائها في مشاريع "أذري-جيراق- كونشلي" و"باكو-تبيليسي- جيهان" و"شاه دنيز" و"خطوط أنابيب جنوب القوقاز" مثلSOCAR وTPAO وPetronas و MOL و LUKoil و Nico وEquinor و Inpex و ExxonMobil و SGC و Itochu و ONGC و Total و Eni أكثر من 90 مليون دولار في مشاريع اجتماعية في أذربيجان.

أبلغت شركة BP أذربيجان أذرتاج أنه على مدار 27 عاماً ماضية، دعمت BP وشركاؤها عدداً من مشاريع الاستثمار الاجتماعية الكبرى. تشمل هذه المشاريع برامج التعليم وبناء القدرات وخلق المهارات والكفاءات في الجاليات المحلية وتوفير البنية التحتية الاجتماعية للجاليات وتمكين للشركات المحلية من الوصول إلى التمويل والدعم من خلال التدريب ودعم نمو التراث الثقافي والرياضة والمساعدة التقنية للوكالات الحكومية.

أنفقت شركة BP وشركاؤها في المشروع المشترك أكثر من 2.6 مليون دولار في مشاريع الاستثمار الاجتماعية في أذربيجان في الربع الثالث الأخير من هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، استثمرت BP أكثر من 4.1 مليون دولار في مشاريع اجتماعية مختلفة في البلاد في الربع الثالث الأخير وحدها. ويشمل ذلك مساهمة BP بقيمة 3 ملايين دولار لدعم مكافحة البلاد لوباء COVID-19. سيتم استخدام هذه الأموال لشراء واستيراد المختبرات العامة والكيميائية الحيوية وPCR للتشخيص وعلاج COVID-19 وتركيبها في العيادة الجديدة التابعة لـ" TƏBİB" و100 ألف لمجموعة PCR لاختبار فيروس كورونا. تم شراء جميع المواد الاستهلاكية والكواشف المختبرية اللازمة للقيام بهذه الاختبارات، بالإضافة إلى 3 كبسولات العزل لإجلاء المرضى المصابين بأمراض معدية خطيرة بشكل خاص واستيرادها إلى البلاد. الغرض من هذا الدعم هو المساعدة في زيادة القدرة على التشخيص والعلاج الفعال لحالات COVID-19 في البلاد وتعزيز الخدمات الصحية في البلاد بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك ، تبرع موظفو BP في أذربيجان بأكثر من 100 أل مانات لنفس للغرض، كما تبرعتBP تركيا بما قيمته 10 ألف دولار من زيوت التشحيم Castrol لسيارات الإسعاف الخاصــــــــــة لـ" TƏBİB ".

استثمرت BP وشركاؤها حتى الآن أكثر من 90 مليون دولار في أذربيجان من خلال برامج التنمية الاجتماعية.