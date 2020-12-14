النصابون السيبرانيون ينشئون مواقع الويب المزيفة باسم "أذربوتشت" للبريد

باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

تحذر خدمة الأمن الإلكتروني لوزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية المواطنين من وجود مواقع مزيفة باسم شركة "أذربوتشت" (Azerpocht) المساهمة.

أبلغت الوزارة أذرتاج أن مجموعة من النصابين السيبرانيين يقومون بإنشاء مواقع الويب المزيفة المماثلة للموقع الرسمي لشركة "أذربوتشت" المساهمة من أجل الحصول على أموال بشكل غير قانوني. هدفهم هو المواطنون الذين يبيعون منتجات مختلفة على صفحات التسوق عبر الإنترنت. يقوم النصابون السيبرانيون بصفتهم مشترين، بالكتابة إلى هؤلاء المواطنين من أرقام WhatsApp الوهمية ويطلبون من البائع إدخال معلومات حساب البطاقة عن طريق إدخال الموقع الوهمي المفتوح باسم شركة "أذربوتشت" المساهمة لإجراء الدفع. عندما يسجل مواطن الدخول ويقدم معلومات حساب البطاقة ، فإن الأموال الموجودة في رصيد الحساب تقع في حوزة النصابين السيبرانيين.

تدعو خدمة الأمن الإلكتروني لوزارة النقل والاتصالات والتقنيات العالية المواطنين بتوخي الحذر الشديد في البيئة الإلكترونية حتى لا يقعوا ضحية لعمليات الاحتيال الإلكترونية هذه. وبالتالي، فهي تحث على عدم الوصول إلى الروابط المحددة في الرسائل من الغرباء والقيام بأي عملية عن طريق الدخول يدوياً إلى موقع الويب الخاص بالموقع الرسمي للمنظمة من صفحة جديدة يتم فتحها في المتصفح.

بناءً على تصديق مثل هذه الإخطارات، يجب على المواطنين الذين يقدمون معلومات مصرفية إخطار البنك على الفور بعميلهم وتقييد سحب الأموال من حساباتهم.

كما يُطلب من المواطنين إبلاغ خدمة الأمن الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني "www.cert.az" أو البريد الإلكتروني "[email protected]" عند حدوث مثل هذه الحالات.