افتتاح آفاق جديدة أمام أذربيجان والمنطقة

باكو، 14 ديسمبر ، أذرتاج

قال سيافوش نوروزوف إن أذربيجان التي زادت من قدرتها العسكرية والاقتصادية والمنفذة فعالية دبلوماسية ناجحة بقيادة الرئيس إلهام علييف خلال مدة 17 سنة أخيرة توصلت الى حل نزاع قراباغ الجبلية. بلدنا دمر تدميرا أرمينيا خلال الحرب الوطنية الـ44 يوما في ساحة المعركة مجبراً إياها على توقيع وثيقة الاستسلام. وبذلك، فإن الاوضاع الجديدة التي أنشأتها أذربيجان بقدراتها قد غيّرت الاوضاع في المنطقة تغييرًا تاما. وأبلغ الرئيس إلهام علييف في أثناء استقباله المندوبيْن المشاركين في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا أن حل صراع قراباغ الجبلية غيّر الاوضاع في المنطقة. وتسود المنطقة اوضاع جديدة تماما في الوقت الحاضر. وقد حلت أذربيجان الصراع المستمر منذ نحو 30 سنة وتوصلت الى ذلك عن طريق القوة والوسائل السياسية.

أفادت أذرتاج عن نوروزوف رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الإقليمية وعضو هيئة ادارة حزب أذربيجان الجديدة قوله إن الواقع الجديد المذكور قد سبط الضوء على عدد من المسائل ايضا:

"اولا، قد أثبتت أذربيجان أن القائلين "بأن النزاع لا حل عسكري له" هم متخذو موقف خاطئ تماما. وقد ذكر الرئيس إلهام علييف الى الحين مرارا أن أذربيجان تؤيد بحل نزاع قراباغ الجبلية سلميا ولكن أرمينيا اذا لم تنسحب من الاراضي التي تحتلها نحلّ المسألة عسكريا. وقد حدث على هذا النحو. أولا، واصلت أرمينيا سياستها الاحتلالية واتخاذ الموقف العدواني الاعتدائي ولجأت الى استفزازات جديدة. وثانيا، ما اتخذ المندوبون المشاركون في رئاسة مجموعة مينسك لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا موقفًا حاسما رغم قرارات مجلس الامن الدولي. وعدم تفريقهم بين المعتدي والمعتدى عليه وموقفهم المنحاز حال دون حل الصراع سلميا. واستفزازات أرمينيا المتواصلة من جهة وموقف لا يذكر لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا أدى الى نفاد صبر الشعب الأذربيجاني نفادا تاما. وبذلك، أمنت أذربيجان حل الصراع بعمليات الهجوم المضاد وحررت أرضنا من الاحتلال. وأما مجموعة مينسك فظلت في الذاكرة بصفتها مؤسسة غير صالحة وفاعلة."

وتابع أن "آفاقا جديدة افتتحت بعد ذلك امام أذربيجان والمنطقة. وذكر الرئيس إلهام علييف أن له رؤى واضحة بشأن مستقبل بلدنا. وتواصل أذربيجان خلال الحقبة المقبلة فعالياتها الرامية الى تعزز الاستقرار والامن في المنطقة قبل كل شيء. ومن جهة اخرى، حل نزاع قراباغ الجبلية يعد بانتعاش اقتصادي جديد في المنقطة. وتأمين اتصال ورابط بري بين نخجوان وسائر قسم أذربيجان وتحقيق مشاريع تعاون جديدة يتيح فرصا واسعة لبلدنا وكذلك شركائها."