أذربيجان تبحث مع روسيا مسائل توزيع ومراقبة موارد المياه التشغيلية

باكو، 18 ديسمبر ، أذرتاج

عقدت اللجنة المشتركة الأذربيجانية الروسية في تقاسم موارد مياه نهر سامور الحدودي وفقا للاتفاقية على التعاون في مجال كفاءة استخدام مياه موارد مياه مهر سامور الحدودي بين حكومتي جمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي اجتماعها الـ19 افتراضيا بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

قال دلغم شريفوف مسؤول شركة الري وإدارة المياه الأذربيجانية إن الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي حضره مسؤولون عن الشركة واعضاء اللجنة المشتركة ووزارة الاقتصاد وجهاز شؤون الممتلكات العامة ووزارة البيئة والثروة الطبيعية وجهاز حرس الحدود.

وبحث الطرفان عددا من المسائل المدرجة في جدول الاعمال بما فيه تقاسم موارد المياه التغشيلية والمراقبة عليها والاستغلال المشترك لمحطة سامور للمياه وغيرها.