تركيا واوكرانيا توسعان التعاون في الانتاج الحربي

انقرة، 18 ديسمبر، أذرتاج

تنوي اوكرانيا تعزيز قدراتها الدفاعية في البحر الاسود وبحر ازوف. اشترت اوكرانيا طائرات دون طيار من تركيا.

افادت وكالة أذرتاج ان تركيا واوكرانيا وقعتا على مذكرة لتوسيع التعاون في مجال الانتاج الحربي، ذلك في إطار زيارة رئيس الادارة العامة للصناعات الدفاعية التركية اسماعيل دمير والوفد المرافق له الى اوكرانيا.

جاء في خبر نشر في حساب الادارة العامة للصناعات الدفاعية التركية في تويتر ان المذكرة الموقعة تنص على بيع سفن متوسطة المدى "كورفت" وطائرات دون طيار الى الاسطول البحري الاوكراني.

قال وزير الدفاع الاوكراني اندري تاران ان المسيَّرات التركية احدث اسلحة ولا حاجة الى وصفها.