توقيع مذكرة تفاهم في التعاون بين بنكي أذربيجان وتركيا المركزيين

باكو، 18 ديسمبر ، أذرتاج

تم التوقيع على مذكرة تفاهم في التعاون بين بنكي أذربيجان وتركيا المركزيين.

أفادت أذرتاج عن بيان بنك أذربيجان المركزي أن هدف الوثيقة تعميق العلاقات في المصرفية وتعزيز التعاون. وتنص الوثيقة على تبادل الخبرات في مختلف اتجاهات المصرفية المركزية بين البنكين الأذربيجاني والتركي وتحقيق ابحاث مشتركة وتنظيم برامج تعليمية وتقديم خدمات استشارية بجانب تبادل المعلومات والآراء حولي التطورات الاقتصادية والمالية الجارية في كلا البلدين ومسائل المصرفية المركزية.

وتشكلت علاقات التعاون الوثيقة بين بنكي أذربيجان وتركيا المركزيين طوال السنوات المديدة وتحققت مشاريع المساعدة الفنية المشتركة في المجالات التوظيفية المختلفة للمصرفية المركزية ضمن هذا التعاون.

ومن المتوقع أن تخدم المذكرة للمزيد من تعزيز التعاون بين البنكين المركزيين للبلدين كما هو الحال في جميع الاتجاهات والقطاعات بين البلدين الشقيقين مع إسهامها في تنمية المصرفية المركزية من جهة والنظام المصرفي ككل لكلا البلدين من جهة اخرى.