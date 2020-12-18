لاعبو الشطرنج الأذربيجانيين يشاركون في بطولة أوروبا على الانترنت

باكو، 18 ديسمبر ، أذرتاج

تنطلق بطولة الشطرنج الخاطفة لكأس أوروبا في 18 ديسمبر.

أفادت أذرتاج أن لاعبي الشطرنج الاذربيجانيين يشاركون في البطولة الاوروبية ايضا. وفي منافسات الرجال يشارك كل من حسينوف ودرر بيكلي وسفرلي وقولييف وأسدلي وسليمانلي واسكندروف وعباسوف ورسولوف وقديم بيكلي ومرادلي وقاسموف وأقاسييف وأحمد زاده وبابازاده وبشيرلي ومصطفايف وصمدوف وقرايف وعلييف فيما تتنافس في منافسة الإناث محمد زاده ومحمدوفا وبالاجايفا ومحمدياروفا وفتح علييفا وبيت الله يفا.

يذكر أن البطولة تنظم على نظام سويسرا المؤلف من 11 جولة ويتأهل أقوى اللاعبين الـ16 لمرحلة التصفيات ومنها أقوى 4 لاعبين لنصف النهائي لتحديد فائزي البطولة. ثم ينظم النهائي الأكبر.

ويجاز أقوى 16 لاعبا بالمكافآت المالية والميداليات والكؤوس بجانب جوائز خاصة لأقوى اللاعبين من الإناث والمسنين ومختلف الفئات للشباب.