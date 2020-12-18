الرئيس إلهام علييف: نزاع قراباغ الجبلية قد اصبح من الماضي

باكو، 18 ديسمبر، أذرتاج

قد اصبح نزاع قراباغ الجبلية من الماضي. يتم رعاية نظام وقف اطلاق النار في قراباغ وسيزداد نظام الهدنة متانة.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني في كلمة ألقاها في مجلس رؤساء رابطة الدول المستقلة.

اضاف الرئيس إلهام علييف انه متفق تمام الاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه المسألة مؤكدا اننا يجب ان نتحدث عن نزاع قراباغ الجبلية في الزمن الماضي. وصار من الماضي.

تناول الرئيس إلهام علييف في كلمته موضوع بعثة حفظ السلام الروسية في قراباغ مشيرا الى ان البعثة على اتصال دائم مع الهيئات الاذربيجانية ذات الصلة. قال الرئيس إلهام علييف انه تم تسجيل حالة واحدة في خرق احكام البيان الثلاثي منذ توقيعه، لكن تم تسوية هذه الحالة ويتم رعاية نظام وقف اطلاق النار. واعرب الرئيس علييف عن ثقته في زيادة الهدنة متانة يوما بعد يوم.