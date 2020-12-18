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    سياسة


    عقد مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والباكستانية

    ١٨.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٣٦]

    باكو، 18 ديسمبر ، أذرتاج

    عقدت مشاورات سياسية ثانية عبر الاتصال المرئي بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والباكستانية في 18 ديسمبر اليوم.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن المشاورات السياسية التي شارك فيها نائب وزير الخارجية رامز حسنوف وأمين الشؤون الخارجية الباكستاني سهيل محمود ارتكزت على بحث المسائل الخاصة بالعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.

    وقدم نائب وزير الخارجية الأذربيجاني الى الجانب المقابل معلومات حول الاستفزاز المنطلق في 27 سبتمبر وعمليات الهجوم المضاد الأذربيجانية ردا عليه والحرب الوطنية التي دارت خلال 44 يومًا. وبدوره نقل سهيل محمود تهانيه بمناسبة نصر أذربيجان في الحرب وذكر مرة اخرى أن باكستان تؤيد دائمًا بوحدة أراضي أذربيجان.

    وأجرى الطرفان في اللقاء الافتراضي تبادل الآراء حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية والمسائل المدرجة في الأجندة والتعاون ضمن المنظمات الدولية وتعزيز العلاقات المستقبلي وتقدما بعدد من المقترحات.

    واشار الجانبان الى ضرورة مواصلة الحوار السياسي الرفيع بين البلدين والمزيد من تطوير الاوضاع الحالية في مجالي الاقتصاد والتجارة والعمل على تعزيز القاعدة القانونية الاتفاقية.

    ولفتا كذلك الى وجوب تعزيز العلاقات بين الشعبين وزيادة امكانات السياحة وتعميق التعاون في مجالات التعليم والثقافة والانسانية.

    كما تبادل الطرفان في اللقاء الافتراضي الآراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :عقد مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والباكستانية
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