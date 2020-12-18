بي بي سعيدة برعايتها لحادث أسبوع الابتكار

باكو ، 18 ديسمبر، أذرتاج

تسعد شركة "بي بي" (BP) رعايتها لحادث أسبوع الابتكار (InnoWeek) (14-19 ديسمبر 2020) في أذربيجان.

أبلغت شركة " بي بي أذربيجان" أذرتاج أن الشركة تدعم المؤتمر“World Net Summit” الدولي المنعقد في إطار هذا الحدث للمرة الثانية. الغرض من المشروع هو نشر الأفكار المبتكرة في بلدنا وتوسيع حركة الشركات الناشئة وتطوير نمط التفكير الإبداعي بين الشباب.

تتحقق رعاية "بي بي" في إطار دعمها للجهود المبذولة لتأهيل الجيل الجديد من المهنيين الذين سيفكرون بشكل مبتكر ويركزون على تقنيات المستقبل ويساهمون في التطوير والابتكار التكنولوجي للبلاد، بما في ذلك تطوير التعليم وتعزيز القدرات والمهارات المحلية على جميع المستويات.

تدعم بي بي" كشريك طويل الأجل وموثوق لأذربيجان وأحد أكبر المستثمرين في البلاد عددًا من مشاريع الاستثمار الاجتماعي الكبرى. تشمل هذه المشاريع برامج التعليم وتوفير القدرات وبناء المهارات والكفاءات في المجتمعات المحلية وتحسين وصول المجتمع إلى البنية التحتية الاجتماعية وتوفير الوصول إلى التمويل والدعم للشركات المحلية من خلال التدريب وتنمية التراث الثقافي والرياضة والمساعدة التقنية للوكالات الحكومية.

استثمرت "بي بي" أكثر من 4.1 مليون دولار في البلاد من خلال مشاريع اجتماعية مختلفة في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام وحده. ويشمل ذلك مساهمة "بي بي" بقيمة 3 ملايين دولار لدعم استجابة البلاد لوباء COVID-19. سيتم استخدام هذه الأموال لشراء واستيراد مختبرات عامة وكيميائية حيوية وPCR لتشخيص وعلاج COVID-19 ولتثبيتها في العيادة الجديدة تحت رعاية "TƏBİB" لتثبيت 100 ألف مجموعة لاختبار PCR لفيروس كورونا. تم شراء جميع المواد الاستهلاكية والكواشف المختبرية اللازمة، بالإضافة إلى 3 كبسولات العزل لإجلاء المرضى المصابين بأمراض معدية خطيرة بشكل خاص وتوريدها إلى البلاد. والغرض من هذا الدعم هو زيادة القدرة على التشخيص والعلاج الفعال لحالات COVID-19 في البلاد وتقوية الخدمات الصحية في البلاد بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، تبرع موظفو "بي بي" في أذربيجان بأكثر من 100 ألف مانات لنفس الأغراض وتبرعت " بي بي تركيا" زيت " Castrol " لتشحيم سيارات الإسعاف تقدر بـ10 ألاف دولار.