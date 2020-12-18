السفارة: الحدود البرية بين روسيا وأذربيجان تظل مغلقة لعبور المواطنين الى 1 مارس العام المقبل

موسكو، 18 ديسمبر ، أذرتاج

قالت سفارة أذربيجان في الاتحاد الروسي إن الحدود البرية بين الاتحاد الروسي بجمهورية داغيستان وجمهورية أذربيجان تظل مغلقة لعبور المواطنين الى 1 مارس عام 2021م وذلك بسبب فرض اجراءات وتدابير الحجر الصحي الصارم في البلد وارتفاع حاد لأعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في كلا البلدين.

ودعت السفارة في بيان مواطني جمهورية أذربيجان دعوة مصرة للتجنب من المسافرة الى داغيستان بغية عبور الحدود خلال الفترة المذكورة نظرا للموسم الشتوي وظروف الطقس غير الملائمة وغياب البنية التحتية المناسبة وظروف الإقامة المناسبة وكذلك لعدم مواجهة المشكلات الكبيرة.