  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    مصر يحتج على قرار البرلمان الاوروبي

    ١٩.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٠٣]

    القاهرة، 19 ديسمبر، أذرتاج

    ندد مجلس النواب المصري قرارا أصدره البرلمان الاوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في البلد مسميًا إياه بوثيقة سياسية.

    أفادت أذرتاج أن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال اصدر بيانًا يشير الى وجود بنود لا يمت بصلة الى الحقيقة في قرار البرلمان الاوروبي مؤكدا على أن الوثيقة تضرّ بالتعاون الاستراتيجي بين الطرفين. وجاء في البيان أنه لا يجوز "قيام النواب الأوروبيين بصفتهم مدافعين عن حقوق الانسان للمصريين وتسييس هذه المسألة.

    وينوه بيان رئيس مجلس النواب المصري الى أن مثل هذه الخطوات للبرلمان الاوروبي تضرّ السلام والامن الاقليمي في ظل مكافحة الهجرة غير القانونية والارهاب.

     

    AZERTAG.AZ : مصر يحتج على قرار البرلمان الاوروبي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٣٤]
    اول قطار تركي للصادرات يصل الى محطته الاخيرة في شيان الصينية
    ١٩.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]
    175 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم
    ١٩.١٢.٢٠٢٠ [١٣:٤١]
    مشاركة دولية رفيعة المستوى.. الإيسيسكو تنظم احتفالية كبرى احتفاء باليوم العالمي للغة العربية
    ١٨.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٤٣]
    تركيا واوكرانيا توسعان التعاون في الانتاج الحربي
    مصر يحتج على قرار البرلمان الاوروبي