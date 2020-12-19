مصر يحتج على قرار البرلمان الاوروبي

القاهرة، 19 ديسمبر، أذرتاج

ندد مجلس النواب المصري قرارا أصدره البرلمان الاوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في البلد مسميًا إياه بوثيقة سياسية.

أفادت أذرتاج أن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال اصدر بيانًا يشير الى وجود بنود لا يمت بصلة الى الحقيقة في قرار البرلمان الاوروبي مؤكدا على أن الوثيقة تضرّ بالتعاون الاستراتيجي بين الطرفين. وجاء في البيان أنه لا يجوز "قيام النواب الأوروبيين بصفتهم مدافعين عن حقوق الانسان للمصريين وتسييس هذه المسألة.

وينوه بيان رئيس مجلس النواب المصري الى أن مثل هذه الخطوات للبرلمان الاوروبي تضرّ السلام والامن الاقليمي في ظل مكافحة الهجرة غير القانونية والارهاب.