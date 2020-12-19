  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    جيهون بايراموف والمفوض الاوروبي في سياسة الجوار والتوسع يناقشان علاقات الشراكة

    ١٩.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٦]

    باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

    على هامش زيارة عمل الى بلجيكا اجرى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع مفوض الاتحاد الاوروبي في سياسة الجوار والتوسع اوليفر وارلهيل بحث علاقات الشراكة بين اذربيجان والاتحاد الاوروبي والتعاون في مجالات التجارة والطاقة والنقل والمواصلات والاستثمارات الى جانب إعداد اتفاقية جديدة ستشكل اساسا قانونيا للعلاقات وغيرها من المسائل.

    تناول الوزير الاذربيجاني في حديثه الوضع الحالي في المنطقة والحرب الوطنية الاذربيجانية وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الامن الاممي بشأن نزاع قاراباغ الجبلية وجرائم حرب ارمينية ضد اذربيجان.

    بدوره قال المفوض الاوروبي وارهيلي ان الاتحاد الاوروبي يريد تقديم مساعدات انسانية الى السكان المتضررين من العمليات العسكرية في المنطقة مشيرا الى ضرورة تقديمها الى الناس في اطار التنسيق مع الجانب الاذربيجاني.

    كما اجرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل الاقليمية والدولية الاخرى ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ : جيهون بايراموف والمفوض الاوروبي في سياسة الجوار والتوسع يناقشان علاقات الشراكة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٠٨]
    رضا ديغاتي: الصور التي التقطتها في كنجه وبردا تظهر استهداف المدنيين بعيداً عن منطقة الصراع
    ١٩.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:١٣]
    صورة القصف الارميني لبردعه ضمن لائحة مجلة "تايم" لأفضل 100 صورة لعام 2020
    ١٩.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٠٤]
    استمرار حركة النقل بين روسيا وأذربيجان بالكامل
    ١٩.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٢١]
    الوفد الافغاني يزور أذربيجان
    جيهون بايراموف والمفوض الاوروبي في سياسة الجوار والتوسع يناقشان علاقات الشراكة جيهون بايراموف والمفوض الاوروبي في سياسة الجوار والتوسع يناقشان علاقات الشراكة