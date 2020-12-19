جيهون بايراموف والمفوض الاوروبي في سياسة الجوار والتوسع يناقشان علاقات الشراكة

باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

على هامش زيارة عمل الى بلجيكا اجرى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع مفوض الاتحاد الاوروبي في سياسة الجوار والتوسع اوليفر وارلهيل بحث علاقات الشراكة بين اذربيجان والاتحاد الاوروبي والتعاون في مجالات التجارة والطاقة والنقل والمواصلات والاستثمارات الى جانب إعداد اتفاقية جديدة ستشكل اساسا قانونيا للعلاقات وغيرها من المسائل.

تناول الوزير الاذربيجاني في حديثه الوضع الحالي في المنطقة والحرب الوطنية الاذربيجانية وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الامن الاممي بشأن نزاع قاراباغ الجبلية وجرائم حرب ارمينية ضد اذربيجان.

بدوره قال المفوض الاوروبي وارهيلي ان الاتحاد الاوروبي يريد تقديم مساعدات انسانية الى السكان المتضررين من العمليات العسكرية في المنطقة مشيرا الى ضرورة تقديمها الى الناس في اطار التنسيق مع الجانب الاذربيجاني.

كما اجرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل الاقليمية والدولية الاخرى ذات الاهتمام المشترك.