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    175 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم

    ١٩.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]

    طهران، 19 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(

    تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 6 آلاف و421 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى مليون و152 ألف و72 شخصا.

    تم تسجيل 175 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 53 ألفا و448 شخص.

    تعافى 875 الف و943 مصاب تماما وترخصوا.

    بدأ العلماء الإيرانيون اختبار لقاح ضد فيروس كورونا لدى البشر.

    ويذكر انه تم إدراج 24 محافظة لإيران في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.

    AZERTAG.AZ :175 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم
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