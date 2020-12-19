اول قطار تركي للصادرات يصل الى محطته الاخيرة في شيان الصينية
AzerTAg.az
١٩.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٣٤]
باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج
وصل أول قطار يحمل صادرات تركية الى مدينة شيان الصينية بعد رحلة انطلقت في 4 ديسمبر من محطة "كازلي جيشمه" في الشق الأوروبي من إسطنبول وقطع القطار فيها 8693 كم.
وكان القطار يحمل 42 حاوية من الأدوات الكهربائية إلى الصين، عبورا بقارتين (أوروبا وآسيا)، وبحرين (مرمرة والخزر)، و5 دول (تركيا، جورجيا، أذربيجان، كازاخستان، الصين).
يشغّل هذا القطار اعضاء الكونسورسيوم للنقل العابر لبحر الخزر سكك الحديد للحاويات الاذربيجانية و"ك ت ز اكسبرس" الكازاخستانية و "ج ر لوجيستيك" الجورجية و"باسيفيك يورآسيا لوجستيك" التركية.
ستعمل هذه القطارات بشكل منتظم مرتين في شهر منذ العام 2021. قد تم تلقي طلب جديد لنقل الصادرات التركية الى الصين بهذا القطار.
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