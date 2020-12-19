الخارجية الاذربيجانية تدين قرار البرلمان البلجيكي

باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

أعلنت وزارة الخارجية الاذربيجانية في بيان لها إدانتها لقرار تبناه مجلس النواب البلجيكي ويعكس بعض المزاعم غير المبررة عن اذربيجان وتركيا الشقيقة.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن البيان ان "مجلس النواب بالبرلمان البلجيكي تبنى في جلسته العامة مشروع قرار في عنوان "دعم مبادرات بلجيكا والهيئات الدولية للحلس المستدام لنزاع قراباغ الجبلية والتوصل الى الهدنة". كما اعلننا ان وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف التقى مع نائب رئيس الوزراء البلجيكي وزيرة الشئون الخارجية والاوروبية والتجارة الخارجية ومؤسسات الثقافة الفدرالية صوفي فيلمس اثناء زيارة عمل قام بها الى مملكة البلجيك للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون بين اذربيجان والاتحاد الاوروبي. اثناء اللقاء اعرب الوزير الاذربيجاني جيهون بايراموف عن احتجاج أذربيجان وادانتها لتبني البرلمان البلجيكي قرارا يتضمن ادعاءات غير مبررة وغير عادلة ضد اذربيجان وتركيا الشقيقة. ووصف الوزير الاذربيجاني الآراء غير العادلة البعيدة عن الحقيقة في الوثيقة بأنها غير مقبولة، ذلك على الرغم من اشارتها الى قواعد القانون الدولي ومبادئه، وكذلك استنادها الى القرارات الاربعة الصادرة عن مجلس الامن الاممي بتاريخ 1993 (ارقامها 822، 853، 874، 884) نتيجة توضيح من الحكومة البلجيكية. يجب التأكيد ان وزيرة الشئون الخارجية والاوروبية والتجارة الخارجية ومؤسسات الثقافة الفدرالية صوفي فيلمس ذكرت الموقف الرسمي لبلادها معلنة ان بلجيكا تسترشد دائما في العلاقات بين الدول بقواعد القانون الدولي."