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    سياسة


    الوفد الافغاني يزور أذربيجان

    ١٩.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٢١]

    باكو، 19 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    سيزور الوفد تحت قيادة حمد الله محب مستشار الأمن القومي لرئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية ومحمد شاكر كارجر رئيس الإدارة الرئاسية باكو في الفترة ما بين 20 - 22 ديسمبر.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن سفير أفغانستان في أذربيجان ان الهدف من الزيارة هو تبادل الآراء حول المستوى الحالي للعلاقات السياسية والاقتصادية بين أفغانستان وأذربيجان وبحث آفاق التعاون في المجال الأمني.

    ومن المقرر عقد اجتماعات رفيعة المستوى للوفد.

    AZERTAG.AZ : الوفد الافغاني يزور أذربيجان
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