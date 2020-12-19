كبز يتعادل مع سومغايت الرديف

كنجة، 19 ديسمبر ، أذرتاج

تعادل كبز كنجة مع سومغايت الرديف ضيفه بهدفين لكل واحد منهما في الجولة الحادية عشرة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 51 المنظمة على ملعب كنجة المركزي أدارها الحكم إسماعيلي بدون جماهير.

وجاء هدفا الضيف عن طريف أسدوف د26 من ركلة الجزاء وهمتوف د42 ورد عليهما سليمانوف د46 وقاسموف د47.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من كنجة ولاعبًا من سومغايت الرديف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذا الحساب ظل كبز بالمركز السادس برصيد 16 نقطة فيما بقي سومغايت الرديف في المركز الثامن برصيد 9 نقاط.