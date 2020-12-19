كشلة الرديف يتغلب على قره داغ لوكباتان 4-3

باكو، 19 ديسمبر ، أذرتاج

تغلب كشلة باكو الرديف على قره داغ لوكباتان باكو ضيفه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الحادية عشرة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 52 المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا بالعاصمة أدارها الحكم مسييف بدون جماهير.

وسجل أهداف صاحب الارض أمين د27 وسركروف د72 مرماه ورحيم زاده د75 وسليمانوف د81 ورد عليها صمدوف د59 وعمروف د78 مرماه وحسين د90+3.

وعاقب الحكم لاعبًا من كلا الطرفين بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وما أضاف الحكم وقتًا بدل الضائع الى الشوط الاول فيما اضاف 3 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع كشلة الرديف الى المركز السابع برصيد 10 نقاط فيما صعد قراداغ لوكباتان الى المركز التاسع برصيد 6 نقاط.