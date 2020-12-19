توران طاووس يكسر مقاومة قره باغ الرديف في ربع المباراة النهائي

طاووس، 19 ديسمبر ، أذرتاج

فاز توران طاووس على حساب 3 اهداف سجلها في ربع نهائي من مباراة التقى فيها بضيفه قراباغ أغدام الرديف في الجولة الحادية عشرة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 53 المنظمة على ملعب طاووس المركزي أدارها الحكم حاجييف بدون جماهير.

وسجل أهداف صاحب الارض شعبانوف د72 وجعفروف د78 ود90+3.

وعاقب الحكم لاعبيْن من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وما أضاف الحكم وقتًا بدل الضائع الى الشوط الاول فيما اضاف 3 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة عزز النادي الطاووسي موقعه في صدارة الترتيب برصيد 27 نقطة فيما تراجع قراباغ أغدام الرديف الى المركز الخامس برصيد 19 نقطة.