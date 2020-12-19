صباح الرديف يخسر أمام زاقاتالا

زاقاتالا، 19 ديسمبر ، أذرتاج

خسر صباح باكو الرديف أمام زاقاتالا مضيفه بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الحادية عشرة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 55 المنظمة على ملعب زاقاتالا المركزي أدارها الحكم قربانوف بدون جماهير.

وسجل أهداف صاحب الارض شعبانوف د34 وتيموروف د58 وأحمدوف د75.

وعاقب الحكم لاعبا من زاقاتالا ولاعبيْن من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و6 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز صعد زاقاتالا الى المركز الرابع برصيد 19 نقطة فيما تراجع صباح الرديف الى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.