السعودية تطلق أول مواسمها السياحية الشتوية في 17 وجهة

باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة، هذا الأسبوع، أول مواسمها السياحية الشتوية في أكثر من 17 وجهة سياحية محلية، تحت شعار "الشتاء حولك" وذلك بعد نجاح المملكة العربية السعودية في السيطرة على تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) واختيارها من بين ست وجهات عالمية آمنة للسفر أثناء الجائحة.

ويستمر الموسم حتى نهاية مارس المقبل 2021 في الوجهات المشاركة: العاصمة الرياض، والدرعية، وتبوك، والجوف، وحائل، ومنطقة الحدود الشمالية والعلا، والدمام والخبر، والأحساء، وجدة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وينبع، وأملج، والطائف، والباحة وعسير وجازان،

ويقدم القطاع السياحي الخاص في الموسم أكثر من 300 تجربة وباقة سياحية من خلال أكثر من 200 منشأة، مستفيدة من التنوع الجغرافي والمناخي خلال موسم الشتاء لتوفير الترفيه للعائلات والأفراد من المواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال وزير السياحة السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، أحمد بن عقيل الخطيب:" يُعد الموسم امتدادا لتضافر جهود منظومة السياحة مع القطاعين الحكومي والخاص لخدمة رواد الموسم من خلال أنشطة وتجارب سياحية متنوعة في الطبيعة الساحرة من صحاري وكثبان رملية وسهول وأودية وشواطئ ومرتفعات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، فهد بن محمد حميد الدين: يأتي إطلاق الموسم الشتوي استثمارا للنجاحات التي حققها موسم صيف السعودية (تنفس)" مشيرا إلى أن الهيئة "تعول على جهود وسائل الإعلام لتقديم الصورة المشرقة للمملكة وطبيعتها وحضارتها وتراثها وكرم وحفاوة شعبها".

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة استمرار التنسيق مع الجهات الصحية والمعنية، لتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية خلال جائحة كورونا لضمان تجربة سياحية آمنة.