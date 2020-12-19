صورة القصف الارميني لبردعه ضمن لائحة مجلة "تايم" لأفضل 100 صورة لعام 2020

باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

اختارت مجلة "تايم" الامريكية 100 صورة تعكس أبرز اللّحظات الّتي رُسخت في التاريخ لعام 2020.

افادت وكالة أذرتاج ان صورة التقطت في مكان سقوط الصاروخ البالستي الارميني على المباني السكانية في مدينة بردعه (او بردا) خلال الحرب الوطنية الاذربيجانية.

وكتب تحت الصورة: "أخت تقبل يد أخيها القتيل فؤاد اسماعيلوف نتيجة الهجوم الصاروخي الذي قامت به القوات المسلحة لارمينيا على مدينة بردا في 28 أكتوبر".