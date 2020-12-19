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    أول مشروع إنتاجي صغير يفتتح في مدينة شوشا

    ١٩.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٢٥‎]

    باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

    بعد تحريرها من قبضة الاحتلال الارميني، تشهد مدينة شوشا تدشين اول مشروع صغير لانتاج الحلويات والخبز لشركة " Azcake". تلقت المؤسسة دعما حكوميا وتم تزويدها بالمعدات اللازمة.

    افادت أذرتاج نقلا عن "كوبيا" ان المؤسسة الواقعة بالقرب من مسجد شوشا تنتج يوميا 8 أرغفة خبز وحلويات. عدد العاملين فيها حاليا 6 اشخاص. يأخذ الضباط والجنود منتجات المؤسسة مجانا.

    AZERTAG.AZ :أول مشروع إنتاجي صغير يفتتح في مدينة شوشا
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