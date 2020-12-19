بحث مسائل التعاون مع شركات ايطالية في إعمار الاراضي المحررة

باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

جرى لقاء عبر الاتصال المرئي بين وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين اذربيجان وايطاليا ووكيل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية مانليو دي ستيفانو الرئيس المشاركة في اللجنة من الجانب الايطالي.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان الطرفين ناقشا العلاقات بين البلدين والتعاون مع الشركات الايطالية في إعمار الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال الارميني.

نوقشت مسائل التعاون مع الشركات الايطالية في مجالات إعادة انشاء البنية التحتية للطاقة وإعمار المدن وتطهير الاراضي من الألغام وإعادة ترميم الآثار التاريخية والسياحة وتنفيذ مشاريع في الزراعة.