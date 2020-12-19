مناقشة توسيع إمكانات وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الابتكار في مؤتمر القمة العالمية لشبكة الإنترنت

باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

يدور الحديث في "مؤتمر القمة العالمية لشبكة الإنترنت" (World Net Summit) المنعقد في إطار "أسبوع الابتكار InnoWeek - 2020 " الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات والتقنيات العالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول توسيع إمكانات وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الابتكار وكما تمت مناقشة إجراءات وآليات دعم الدولة في هذا المجال.

أبلغت وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة (KOBIA) وكالة أذرتاج أن رئيس مجلس الإدارة للوكالة أورخان ممادوف قدمت معلومات عن الدعم والخدمات المقدمة لتحسين ولوج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مراكز الابتكار وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تهدف إلى تطوير ريادة الأعمال المبتكرة وتوفير الوصول إلى المعرفة والمهارات التجارية وعن حاضنات الأعمال العاملة في هذه المراكز. وأشير إلى أن المركز الجديد التالي لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والذي سينشأ سيكون أيضاً قائماً على الابتكار. ستتحقق في هذا المركز عملية النمذجة الرقمية ودراسة الإنتاج، بالإضافة إلى تطبيق نموذج الاستخدام المشترك لأحدث المعدات من قبل رواد الأعمال لأول مرة. تحدد تشريعات الدولة أيضاً القواعد التي توفر مجموعة واسعة من الامتيازات والمزايا الضريبية للشركات الناشئة وأنشطتها المبتكرة. في وقت سابق، أصدر مجلس الوزراء تعليماته إلى وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بتمويل التعليم والعلوم والبحوث ودعم المشاريع المتعلقة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وكذلك تنظيم مسابقات لتنفيذ هذا التمويل. ستزيد آلية الدعم هذه أيضاً من اهتمام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأنشطة المبتكرة وتشجع على تكوين أفكار جديدة في هذا الاتجاه.

كما تحدث أورخان ممادوف عن تدابير التوعية والحوافز التي تنفذها الوكالة لتعزيز الأنشطة المبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشركات الناشئة، وكذلك "مسابقة الشركات الناشئة الدولية 2020" التي عقدت بالشراكة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وأجاب على الأسئلة خلال الحدث.

وتجدر الإشارة إلى أن "أسبوع الابتكار- InnoWeek 2020" الذي ينظم بمشاركة الجهات الحكومية المحلية والأجنبية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية يستضيف مؤتمرات ومنتديات ومعارض تعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا العالية والابتكار.