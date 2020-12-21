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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي مستشار الأمن القومي الأفغاني ورئيس الإدارة الرئاسية

    ٢١.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٧]

    باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 21 ديسمبر مستشار الأمن القومي لجمهورية أفغانستان الإسلامية حمد الله محب ورئيس الإدارة الرئاسية محمد شاكر كركر.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي مستشار الأمن القومي الأفغاني ورئيس الإدارة الرئاسية
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