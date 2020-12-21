باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 21 ديسمبر مستشار الأمن القومي لجمهورية أفغانستان الإسلامية حمد الله محب ورئيس الإدارة الرئاسية محمد شاكر كركر.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي مستشار الأمن القومي الأفغاني ورئيس الإدارة الرئاسية

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده