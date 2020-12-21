الرئيس إلهام علييف يلتقي مستشار الأمن القومي الأفغاني ورئيس الإدارة الرئاسية
AzerTAg.az
٢١.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٧]
باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 21 ديسمبر مستشار الأمن القومي لجمهورية أفغانستان الإسلامية حمد الله محب ورئيس الإدارة الرئاسية محمد شاكر كركر.
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