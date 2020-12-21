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    اقتصاد


    توقعات لتخصيص 2.2 مليار مانات لانشاء بنى تحتية معاصرة في الاراضي المحررة من الاحتلال

    ٢١.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٦]

    باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

    يتوقع تخصيص 2.2 مليار مانات من ميزانية الدولة لعام 2021 بهدف إعمار واعادة بناء المدن والقرى وانشاء بنى تحتية معاصرة في تلك الاراضي (الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والتموين بالمياه والاتصالات والطرق البرية ومؤسسات التعليم والصحة العامة والثقافة والمرافق العامة وغيرها) وترميم وإعادة بناء الآثار التاريخية الثقافية وتشييد المساكن لأجل تحقيق العودة الكبيرة للسكان الى الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في مشروع قانون "حول ميزانية الدولة لعام 2021 لجمهورية اذربيجان".

    AZERTAG.AZ : توقعات لتخصيص 2.2 مليار مانات لانشاء بنى تحتية معاصرة في الاراضي المحررة من الاحتلال
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