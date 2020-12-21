مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وروسيا

باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

جرت مكالمة هاتفية بين وزير خارجية اذربيجان جيهون بايراموف ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف في 21 ديسمبر.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين تبادلا الآراء حول مسائل تنفيذ البيان المشترك الصادر في 10 نوفمبر وأجندة التعاون الثنائي.

كما ناقش الطرفان القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.