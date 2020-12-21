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    بحث مسائل مشاركة شركات روسية في مشاريع في الاراضي المحررة

    ٢١.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٩]

    باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

    التقى وزير الاقتصاد ميكائل جباروف السفير الروسي في اذربيجان ميخائل بوتشارنيكوف.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزير قوله ان روسيا من الشركاء التجاريين الرئيسيين لاذربيجان وهي بلد يحتل المركز الاول في صادرات غير نفطية اذربيجانية. بين البلدين تعاون ناجح في المجالات الزراعية والصناعية والنقلية والسياحية والاستثمارات وغيرها مع الاشارة الى وجود امكانيات كبيرة لتطوير العلاقات.

    كما اجرى الطرفان تبادل الآراء حول آفاق التعاون مع القابضة الاذربيجانية للاستثمارات والمناقشات حول مشاركة الشركات الروسية في المشاريع المقبلة في الاراضي المحررة من الاحتلال، مسائل تنظيم ملتقى الاقاليم الاذربيجانية الروسية.

    كذلك ناقش الطرفان سبل حل بعض المشاكل الناتجة عن تصدير المنتجات الزراعية الى روسيا.

    AZERTAG.AZ : بحث مسائل مشاركة شركات روسية في مشاريع في الاراضي المحررة
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