استخرج 88.8 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "شاه دنيز" حتى الآن
AzerTAg.az
٢١.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٥٦]
باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
بلغ حجم النفط المستخرج من مجموعة حقول "اذري – جيراق – جونشلي" البحرية للنفط والغاز الأذربيجانية 175.6 مليار متر مكعب من الغاز و133.1 مليار متر مكعب من حقل "شاه دنيز" حتى الآن منذ بدء التشغيل.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه تم تصدير 88.8 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "شاه دنيز" حتى الأول من ديسمبر من هذا العام.
يتم الحصول على معظم النفط والغاز المنتج في البلاد من حقول "أذري - جيراق – جونشلي" و"شاه دنيز".
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