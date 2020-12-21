أذربيجان رابعة بين شركاء جورجيا التجارية الخارجية

تبليسي، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

كان حجم التبادل التجاري الجورجي مع أذربيجان خلال فترة يناير – نوفمبر من العام الحالي 8311349.2 ألف دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الإدارة الوطنية الجورجية للإحصاء أن صحة أذربيجان في حجم التبادل التجاري الجورجي خلال المدة المذكورة بلغت 8.1 في المائة.

وأصبحت أذربيجان بهذا المؤشر أكبر شريك تجاري رابع لجورجيا بعد تركيا وروسيا والصين.

احتلت تركيا المرتبة الأولى بين أكبر الشركاء التجاريين لجورجيا - 1429.3 مليون دولار خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتحتل روسيا المرتبة الثانية بمبلغ 1185.7 مليون دولار، تليها الصين بـ1092.2 مليون دولار.