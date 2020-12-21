2ر54 في المائة من ايرادات ميزانية الدولة لعام 2021م من حصة القطاع النفطي

باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

2ر54 في المائة من ايرادات ميزانية الدولة المتوقعة لعام 2021م او 13 مليارًا و776 مليون مانات من حصة القطاع النفطي و8ر45 في المائة أو 11 مليارًا و651 مليون مانات من نصيب القطاع غير النفطي. وبالمقارنة بتوقعات عام 2020م فإن ايرادات القطاع النفطي اقل قدر 214 مليون مانات أو بنسبة 5ر1 في المائة وايرادات القطاع غير النفطي اكثر قدر مليار و517 مليون مانات أو 15 في المائة وأما قياسا الى مؤشرات تنفيذ عام 2019م فكانت ايرادات القطاع النفطي قدر 4ر171 مليون مانات أو بنسبة 3ر1 في المائة وايرادات القطاع غير النفطي قدر مليار و5ر37 مليون مانات أو بنسبة 8ر9 في المائة اكثر.