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    المستثمرون الأجانب مدعوون للمشاركة في مشاريع مقبلة في الاراضي المحررة من الاحتلال

    ٢١.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٤]

    باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

    جرى لقاء عمل عبر الاتصال المرئي في موضوع "مجال الاعمال الاجنبية في اذربيجان: استبيان بيئة الاعمال 2020"، بدعم من وزارة الاقتصاد وصندوق ترويج التصدير والاستثمارات في اذربيجان (أذبرومو) وغرفة التجارة الاجنبية الالمانية الاذربيجانية.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة ان الوزير جباروف تحدث في اللقاء عن التعاون بين اذربيجان وألمانيا مؤكدا على امكانيات التعاون في مجال الاستثمارات بين البلدين وفرص كبيرة لتوسيع التعاون.

    قال جباروف ان الجيش الاذربيجاني حرر أراضينا تحت قيادة الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف القائد الاعلى للقوات المسلحة مناشدا المستثمرين الاجانب للتعاون في المشاريع المخطط تنفيذها في الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني.

    AZERTAG.AZ : المستثمرون الأجانب مدعوون للمشاركة في مشاريع مقبلة في الاراضي المحررة من الاحتلال
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    المستثمرون الأجانب مدعوون للمشاركة في مشاريع مقبلة في الاراضي المحررة من الاحتلال المستثمرون الأجانب مدعوون للمشاركة في مشاريع مقبلة في الاراضي المحررة من الاحتلال