نادي زيرة باكو يودع لاعبًا آخر

باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

فسخ نادي زيرة باكو العقد مع لاعب الوسط رشاد أيوبوف على الاتفاق المتبادل.

أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن أيوبوف تعاقد مع النادي مطلع الموسم الجاري.

يذكر أن زيرة قد ودع الى الحين المهاجم البرازيلي كايو دا سيلفا والمدير الفني بورجه خريستوف الاسبوع الماضي.