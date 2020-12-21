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    خط باكو – تبيليسي – جيهان ينقل 25.3 مليون طن من النفط الخام خلال 11 شهرا

    ٢١.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٠٩]

    باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    صدر 31 مليونا و943.2 ألف طن من النفط الخام عبر خط أنبوب النفط التصديري الرئيسي باكو – تبيليسي – جيهان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة البترول الوطنية الأذربيجانية انه تم ضخ 25 مليونا و303.3 الف طن من النفط عموما إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.

    كما تم شحن 3 ملايين و581.2 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال الشهر.

    AZERTAG.AZ : خط باكو – تبيليسي – جيهان ينقل 25.3 مليون طن من النفط الخام خلال 11 شهرا
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