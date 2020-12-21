خط باكو – تبيليسي – جيهان ينقل 25.3 مليون طن من النفط الخام خلال 11 شهرا

باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

صدر 31 مليونا و943.2 ألف طن من النفط الخام عبر خط أنبوب النفط التصديري الرئيسي باكو – تبيليسي – جيهان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة البترول الوطنية الأذربيجانية انه تم ضخ 25 مليونا و303.3 الف طن من النفط عموما إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.

كما تم شحن 3 ملايين و581.2 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال الشهر.