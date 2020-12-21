وجود امكانات كبيرة لتنمية التعاون بين أذربيجان وأفغانستان

باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 21 ديسمبر اليوم بمستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب ورئيس الديوان الرئاسي الأفغاني محمد شاكر كاركر على هامش زيارة يقومان بها للبلد.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزير جيهون بايراموف اعرب في اللقاء عن الارتياح من العلاقات الثنائية وكذلك التعاون القائم ضمن المنظمات الدولي بين أذربيجان وأفغانستان. وذكر أن ثمة امكانات كبيرة لتنمية التعاون بين البلدين. واشار الوزير الى دعم أفغانستان دائمًا موقف أذربيجان المعتمد على القانون الدولي مشددا على أن البلد الشقيق أبرز دعمه السياسي خلال الحرب الوطنية الـ44 يومًا إبرازا أكثر. وزاد أن الشعب الأذربيجاني يشيد بهذا الدعم.

وذكر حمد الله محب بامتنان لقاءً منعقدًا مع الرئيس إلهام علييف. وأبلغ أن العلاقات الشخصية الموجودة بين رئيسي البلدين تلعب دورًا خاصا في تنمية العلاقات الثنائية. وهنأ أذربيجان بمناسبة النصر مؤكدا أن أفغانستان تؤيد دائمًا بسلامة أراضي أذربيجان.

وتبادل الطرفان وجهات نظر حول علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والأمن والنقل وغيرها بما فيه تطوير طريق الترانزيت لابيس – لازولي وخط اتصالات الألياف الضوئية العابر لبحر الخزر وكذلك امكانات تعلم الشباب الأفغان في أذربيجان وغيرها من المواضيع.

كما طرح في اللقاء على بساط البحث سائر المسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.