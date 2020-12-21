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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الطوارئ الروسي

    ٢١.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٣٥‎]

    باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 21 ديسمبر وزير الطوارئ الروسي يفغيني زينيتشيف.

    أفادت وكالة أذرتاج ان وزير الطوارئ يفغيني زينيتشيف نقل تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس أذربيجان.

    واعرب الرئيس إلهام علييف الرئيس عن شكره على تحيات الروسي فلاديمير بوتين وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس الروسي.

    تطرق الجانبان إلى أهمية التعاون الناجح بين أذربيجان ومختلف المؤسسات الروسية، بما في ذلك وزارة حالات الطوارئ وتبادل الخبرات في هذا المجال.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الطوارئ الروسي
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