غابالا يتعادل مع قراباغ أغدام في جولة "ياشات"

غابالا، 21 ديسمبر، أذرتاج

تعادل غابالا مع قراباغ أغدام ضيفه بهدف لكل منهما في جولة "ياشات" الثانية عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 48 المنظمة على ملعب غابالا المركزي أدارها الحكم جباروف دون جماهير.

وسجل هدفي صاحب الارض اوتريغ د83 والضيف فيليب د51.

وعاقب الحكم لاعبيْن من غابالا و3 لاعبين من قراباغ بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبًا من صاحب الارض بالبطاقة الحمراء المتحولة من الصفراء الثانية د69.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الشوط الثاني.

وبهذا التعادل يحتل قراباغ اغدام المرتبة الثانية برصيد 20 نقطة فيما استقر غابالا بالمركز السابع برصيد 12 نقطة.