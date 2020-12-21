سومغايت يتعادل مع زيرة مضيفه 2-2 في جولة "ياشات"

باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

تعادل سومغايت مع زيرة باكو مضيفه بهدفين لكل منهما في جولة "ياشات" الثانية عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 47 المنظمة على ملعب مجمع زيرة الرياضي بضاحية باكو أدارها الحكم أحمدوف دون جماهير.

وفتح الحساب مراد د11 وضاعفه رحيم د57 لصالح الضيف فيما رد عليهما أقابالا د65 وقسمت د62.

وعاقب الحكم لاعبا من زيرة و3 لاعبين من سومغايت بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى كلتا الفترتين.

وبهذا التعادل تراجع زيرة باكو الى المركز الثالث برصيد 20 نقطة بينما استقر سومغايت بالمرتبة الرابعة برصيد 16 نقطة.