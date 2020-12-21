كشله يخسر أمام صبائل ضيفه في جولة "ياشات"

باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

خسر كشله باكو أمام صبائل باكو ضيفه بهدفين نظيفين في جولة "ياشات" الثانية عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 46 المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم حمزة زاده دون جماهير.

وسجل هدفي الضيف عباسوف د12 واسماعيلوف د18.

وعاقب الحكم لاعبا من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وما اضاف الحكم وقتًا بدل الضائع الى الشوط الاول فيما اضاف 4 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز تقدم صبائل الى المرتبة الخامسة برصيد 13 نقطة فيما يتبعه كشله سادسا برصيد 13 نقطة.