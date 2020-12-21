نفطجي يتغلب على صباح مضيفه في جولة "ياشات"

باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

تغلب نفطجي باكو على صباح باكو مضيفه بهدفين دون رد في جولة "ياشات" الثانية عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 45 المنظمة على ملعب بنك ريسبوبليكا أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم أقايف دون جماهير.

وجاء هدفا الضيف من طرف علي اصغروف د45+3 من ركلة الجزاء ود65.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى كلتا الفترتين.

وبهذا الفوز أصبح نفطجي زعيم الترتيب برصيد 21 نقطة فيما ظل صباح ثامنا برصيد 10 نقاط.