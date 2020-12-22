عقد اجتماع مع الوفد الأفغاني في وزارة الدفاع
AzerTAg.az
٢٢.١٢.٢٠٢٠ [١٣:٢٢]
باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
التقى نائب وزير الدفاع الأذربيجاني الفريق كريم ولييف مستشار الأمن القومي لجمهورية أفغانستان الإسلامية حمد الله محب والوفد المرافق له وذلك على هامش زيارة يقوم بها لجمهورية أذربيجان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه خلال الاجتماع بحث الطرفان الوضع الراهن وآفاق تطوير التعاون العسكري ومن جملته تعزيز العلاقات الودية بين القوات المسلحة في كلا البلدين.
وأطلع الفريق كريم ولييف الوفد الأفغاني على الوضع الأمني في المنطقة وانتصار الجيش الأذربيجاني في الحرب الوطنية.
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